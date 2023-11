Stop violenza sulle donne. Domani c’è il flash mob

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessorato e la commissione alle pari opportunità, in collaborazione con il polo ‘Urbani’ hanno organizzato per domani, alle ore 12, un flash mob che coinvolgerà tutti gli studenti cui seguirà (ore 12,30, nell’aula magna) una conferenza su ‘Gli stereotipi di genere e il loro linguaggio’, tenuta da Francesca Brugnolini (Centro Antiviolenza Percorsi Donna). Inoltre, la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne che sarà posizionata nel quartiere Marina Picena ma, dal prossimo anno, sarà itinerante, veicolando in tutti i quartieri il messaggio che rappresenta. Le iniziative sono state presentate dall’assessore Elisa Torresi: "Questa giornata cade proprio in un momento delicato in cui la tematica è particolarmente sentita. Abbiamo scelto lo slogan ‘L’amore non lascia ferite’, con riferimento ai traumi fisici ma anche agli stereotipi di cui si parlerà nel convegno". "I volantini con questo slogan – ha aggiunto la presidente della Cpo, Laura Iannone - sono stati diffusi grazie alle associazioni di quartiere e ai commercianti. La scelta del 24 novembre è voluta per coinvolgere gli studenti e offrire loro stimoli di riflessione".