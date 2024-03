Storia, architettura e natura. Il nuovo parco di Villa Vitali

Verrà restituito alla città nella sua bellezza al termine del lavoro di rigenerazione il Parco di Villa Vitali, un luogo storico e bellissimo che è il cuore verde di Fermo. Sono in corso i lavori che vedranno un’integrazione di architettura e natura, capaci di raggiungere diverse finalità nella fruizione del parco, da quello storica e culturale a quella botanica. Stanno per essere ultimati gli interventi di recupero della cosiddetta "serra calda", immobile centrale al parco, che storicamente era utilizzata come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale e che avrà fra le sue destinazioni principali, grazie a questo progetto, quella di essere punto di prima accoglienza, informazione al pubblico e che permetterà, mediante sistemi didattici analogici e digitali, l’approfondimento scientifico-culturale del parco a 360 gradi, ovvero la parte di natura botanica, ma anche quella storica, artistica e archeologica. Nel frattempo è stato consolidato il muro di via Ponchielli, è in corso la realizzazione dell’impianto d’irrigazione e si è concluso il lavoro di ripristino delle colonnine lungo via Vecchi.

Nel contesto di questo progetto è stato attivato e finanziato un corso di formazione professionale totalmente gratuito per giardiniere d’arte di giardini e parchi storici che vede la collaborazione dell’Iti Montani, indirizzo agrario. Le domande scadono il 10 marzo e per iscriversi o per informazioni è sufficiente consultare la pagina web dell’istituto Montani. Requisiti d’accesso: diploma di scuola secondaria di secondo grado. Partecipanti: da un minimo di 8 ad un massimo di 15. Il corso, gratuito, coordinato dal docente Gaetano Sirocchi, prevede una prima parte teorica di 150 ore in classe, durante le quali si organizzeranno delle uscite e visite presso aziende e giardini. Una seconda parte pratica di 60 ore in cui i partecipanti avranno la possibilità di effettuare un tirocinio presso aziende specializzate nella cura del verde o presso enti che hanno in gestione giardini.

"Un progetto di valorizzazione cui si aggiunge anche questo corso di formazione che riteniamo sia importante nell’azione di rigenerazione e di recupero dell’intero parco dal punto di vista culturale, storico e ambientale. Un’attività formativa che riguarda il futuro e che può formare addetti in questo ambito, che saranno i custodi, coloro che preserveranno bellezza", ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Per la dirigente dell’Iti Montani Stefania Scatasta "questo istituto, come è solito fare, anche questa volta ha messo a disposizione le proprie competenze e risorse in stretta collaborazione con il Comune".