Storia, arte e tradizioni: la passeggiata ambientale a Belmonte

E’ stata un successo in termini di presenze e gradimento la seconda edizione della passeggiata ambientale alla scoperta dei tesori di Belmonte Piceno. L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco belmontese, in collaborazione con il Comune, all’interno della programmazione dei festeggiamenti in onore della ‘Santa Croce’ è stata pensata per far conoscere la storia, le tradizioni, le bellezze artistiche e gastronomiche del territorio. Domenica 4 maggio sono stati oltre 250 i partecipanti provenienti anche da Servigliano, Montegiorgio e dai comuni limitrofi a partecipare all’iniziativa lungo un sentiero immerso nel verde di circa 6 chilometri.

Intorno alle 15 dopo i saluti ufficiali del sindaco Ivano Bascioni, e condotti dal Marco Ramadori presidente dell’associazione ‘Viarum’, è partito dal centro storico il corteo della passeggiata, che ha toccato la chiesa di San Salvatore, poi visita al parco della Torricella dove si sono svolte letture di poesia con Giuseppina Castagna e Anna Maria Giampieri, alcuni bravi musicali tratti dalla ‘Primavera’ di Vivaldi della musicista Daniela Carlini.

Il gruppo ha proseguito poi per la chiesa di Sant’Anna con alcune poesie interpretate da Amedeo Polci; a seguire una piccola soste buffet a base di formaggi tipici e vino locale presso la storia fontana Fontegranne, il tutto accompagnato dalle poesie di Gabriele Mancini e le musica di Marcelo Barissani. Il programma si è concluso con la vista dalla chiesa di San Simone, alla mostra di Piero Principi per concludersi alla chiesa della Madonna delle Grazie. Un tour che ha mescolato degustazione di prodotti a chilometro zero, bellezze artistiche e paesaggistiche, ma ad ogni tappa sono state raccontate nozioni storiche sul territorio e le tradizioni arricchite da buona musica. Un modo per ricoprire le bellezze del territorio con ritmi lenti adatti a grandi e piccini.

a.c.