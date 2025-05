Storia di Ortezzano: ecco il libro di Mario Borrioni

Eccolo Mario Borroni, abbracciato stretto alle sue due figli e figlie Katiuscia e Mery, nella foto scattata durante la presentazione del suo libro ‘L’Uomo dei mille passi più uno’ tenutasi ad Ortezzano alla presenza di autorità e tanti amici dell’autore. Nell’opera edita da Albero Niro, Borroni racconta oltre 40 anni della sua vita dedicati al volontariato nella promozione delle tradizioni e del folklore fermano e marchigiano, oltre che ai ruoli di responsabilità nello stesso settore, ricoperti a livello regionale e nazionale. Uomo conosciutissimo e apprezzato da chiunque conosca il senso dell’impegno che incarna, Borroni è stato presidente della Pro loco di Ortezzano, fondatore e attuale presidente del Gruppo folklorico Ortensia, presidente dell’Unpli Marche per più mandati consecutivi e ideatore di tante iniziative di caratura regionale e nazionale, che hanno portato il nome di Ortezzano e le Marche, in tutto il mondo, attraverso la promozione delle tradizioni locali. Altrettanto noto è l’impegno di Borroni nell’ambito dello sport, in particolare del calcio femminile marchigiano. Alla presentazione del libro, moderata da Maurizio Blasi, Borroni ha raccontato con la spontaneità che gli è propria, il percorso che lo spinto alla stesura del libro, un’opera che insegna il valore umano del tempo dedicato a costruire relazioni e storia di un territorio. Paola Pieragostini