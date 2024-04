Storia locale, 4 incontri per conoscere il territorio La rassegna 'Incontri sulla storia locale' a Sant'Elpidio a Mare propone 4 serate dedicate a personaggi e eventi storici cittadini, promossa dall'Accademia Elpidiana e patrocinata dalla Deputazione di Storia Patria per le Marche. Gli appuntamenti spaziano dalla storia della radio libera 'Radio Sem' agli episodi di banditismo in Sicilia, fino alla presentazione di un libro sul matematico Giuseppe Asclepli e dell'ultimo lavoro dello storico Carlo Verducci.