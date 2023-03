Storia, sport e cultura Weekend da vivere nel centro storico

Fra storia, sport e cultura, sarà una domenica tutta di vivere nel centro storico di Montegiorgio. Si tratta di due eventi che si svolgeranno quasi in successione che sicuramente richiameranno la curiosità di appassionati si storia e non solo. Si parte domani mattina alla 9 con la gara di arco storico valida per il Campionato italiano arcieri storici Lias-Asi, che partirà dal chiostro di Sant’Agostino ma si svolgerà in forma itinerante nei luoghi di maggiore pregio storico e paesaggistico del centro storico con bersagli, le squadre provenienti da tutta Italia, si cimenteranno nel tiro con arco storico indossando costumi medioevali, intorno alle 17 sempre al chiostro di Sant’Agostino si terrà la cerimonia di premiazione delle varie categorie. Il torneo è stato organizzato grazie alla collaborazione delle associazioni ‘Sagittas Felix Tarrae’ e ‘World Land’ con il patrocinio del Comune di Montegiorgio. Sempre domani alle 17,15 presso il Teatro Domenico Alaleona si terrà l’ultimo appuntamento stagionale della rassegna di teatro per ragazzi, che ospiterà la rappresentazione ‘La favolosa storia del Guerrin Meschino’. La storia del Guerrin Meschino è uno spettacolo che ha accompagnato quasi mezzo secolo di storia della compagnia, ha debuttato nel 1989 con Marco Renzi, realizzando oltre 500 repliche in tutta Italia. Oggi viene riallestito con Mirco Abbruzzetti per avere nuova vita e incontrare altre persone, perché è uno di quegli spettacoli la cui poesia attraversa il tempo. Per informazioni rivolgersi al numero 0734-961441.