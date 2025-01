Storica impresa addio, iniziata la demolizione dell’ex complesso Maroni

E’ iniziata la demolizione dell’ex complesso Maroni a Pedaso, la storica impresa ittica nota a livello internazionale che ha contribuito a scrivere pagine di storia cittadina. A seguito del fallimento aziendale risalente ai tempi pre covid, la struttura, situata a ridosso del mare, era stata acquisita all’asta da una società del Fermano che – grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata da Vincenzo Berdini – realizzerà sull’area del capannone in demolizione, due edifici che aprono allo sviluppo della città.

Sull’area ex Maroni, infatti, grazie ad una strategica variante apportata dal Comune, sorgerà un edificio adibito a residence di circa 20 mini appartamenti, ed un edificio composto da un piano commerciale e piani abitativi dove sorgeranno circa 20 appartamenti. Da qui, il pregio della variante voluta dal sindaco Berdini radicata nell’etica amministrativa su cui si fonda la visione del sindaco. Quella cioè di potenziare la vocazione turistico ricettiva di Pedaso e l’offerta abitativa in una logica politica di azioni complementari.

"A fronte di un riscontrato dispiacere emotivo della comunità per le sorti della famiglia Maroni che gode da sempre della stima di tutti – commenta il sindaco – abbiamo fatto il possibile per coniugare il destino della struttura allo sviluppo del territorio. La variante va a verticalizzare la volumetria del capannone trasformandola nei due edifici che rispondono alle esigenze della nostra città". Unità abitative e struttura ricettiva, rientrano infatti nel piano globale di sviluppo della città, per cui Berdini lavora da tempo, attraverso azioni complementari.

"Accanto al complesso ex Maroni – spiega – c’è l’area deposito attrezzi comunali che verrà trasferita per realizzare anche lì, una struttura ricettiva. Si aggiunge il bando che presto verrà pubblicato, inerente la conversione del porto". Idee chiare e fatti concreti, fanno dell’Amministrazione Berdini, la determinazione destinata a cambiare il volto della fascia ‘mare’ di Pedaso. "Abbiamo un’ottima domanda per residenze e grandi opportunità per l’accoglienza turistica – conclude – nostro intento è soddisfare queste esigenze potenziano la vocazione di Pedaso".

Paola Pieragostini