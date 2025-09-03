’Storie di confine’ di Toni Capuozzo. Cala il sipario sul teatro Romano

Sarà una chiusura in bellezza per la stagione del Teatro Romano di Piane di Falerone, sabato alle 21,15 sarà di scena il giornalista e inviato speciale Toni Capuozzo, che porterà sul palco un monologo intenso e poetico, accompagnato dalle musiche del maestro Sebastiano Zorza alla fisarmonica. Il titolo dello spettacolo ‘Storie di Confine’ è fortemente evocativo, e racconta un viaggio nei conflitti che si sono innescati negli ultimi decenni in diverse parti del mondo, mescolando le tragedie della gente che resta soffocando il dolore delle perdite; ma anche le speranze della gente che parte alla ricerca di un futuro diverso e migliore. Il tutto raccontato con la grande sensibilità e lo sguardo di chi quelle vicende, le ha vissute in prima persona. Un racconto che diventa testimonianza, memoria e riflessione collettiva.

Lo spettacolo è stato impostato per unire il racconto alla musica, al fine di legare le emozioni più profonde e magari spezzare il filo quando le vicende divengono troppo crude. Uno spettacolo che purtroppo racconta storie passate, ma di stretta attualità, è inevitabile ricondurre il discorso alle guerre fra Russia e Ucraina, oppure fra Israele e Palestina che in questi giorni vengono raccontate dalla stampa e sui Tg. Sicuramente uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Teatro Romano di Piane di Falerone, fortemente voluto dall’Amministrazione di Falerone e allestito dalla ‘Eclissi Eventi’, che presterà il suo suggestivo scenario per invitare il pubblico ad una riflessione maturata intorno al monologo tratto dai racconti del libro ‘Storie di Confine’.

La lunga carriera di Toni Capuozzo è sicuramente uno degli elementi di spicco e di valore della serata. Dopo la laurea in sociologia Toni Capuozzo inizia la sua carriera nel 1979 con ‘Lotta Continua’, fino a ruoli di spicco in Mediaset, specializzato in reportage di guerra; arrivando a ricoprire il ruolo di vicedirettore del Tg5 fino al 2013, ha condotto e realizzato numerosi speciali e programmi fra cui spiccano ‘Terra!’, ‘Sarajevo 1992-2022’, e gli speciali sulla morte di Silvio Berlusconi e Papa Francesco. A questo si aggiunge una lunga produzione letteraria a tema, basta citare ‘Balcania’, ‘Guerra senza fine’, ‘Lettere da un paese chiuso’ e molti altri. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Ciotickets e presso il botteghino del teatro, per info 0733-865994.

Alessio Carassai