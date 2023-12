Storie e tradizioni col Fai. Ecco ’Racconti di Natale’

Non solo chiese, palazzi, costruzioni e monumenti: per il Natale 2023 la missione del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano - si accende di dolcezza e nostalgia e guarda all’immenso patrimonio di usi, costumi e tradizioni natalizie attraverso quello che di più prezioso possediamo: i nostri ricordi del Natale e di tutto quello che questa festa porta con sé. Storie antiche, di tempi lontani, di quando il Natale era attesa di un dono semplice e occasione di festa e riunione; il Natale delle ricette che non oramai non si fanno più, delle usanze perse, delle tradizioni paesane che univano il vicinato, dei giochi in legno, della neve che imbiancava tutto, il Natale della vera tradizione e di un significato autentico, sarà protagonista di "Racconti di Natale", l’evento organizzato dalla Delegazione Fai di Fermo per il 14 dicembre presso l’Oratorio di San Rocco a Torre di Palme, a partire dalle 18. Un pomeriggio di racconti veri, di ricordi vissuti e magia genuina animato dalle storie, dai testi, dalle filastrocche e dai contributi di tutti coloro che vorranno partecipare in forma libera e spontanea raccontando il proprio Natale, quello di una volta vissuto sulla propria pelle, con tutta la sua bellezza e ritualità. Allietati dalla musica della flautista Stella Paci, verranno così lette le testimonianze di quando le festività erano vissute collettivamente. Chiunque voglia, può partecipare all’evento inviando il proprio contributo all’indirizzo mail fermo@delegazionefai.fondoambiente.it o al numero di segreteria 3513038604.