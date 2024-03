Storie locali per celebrare l’amore

’Storie d’amore in terra di Marca’ di Adolfo Leoni, questo il libro di cui abbiamo letto alcuni racconti. Il 17 febbraio abbiamo incontrato l’autore a scuola. Abbiamo letto per lui famose poesie d’amore poi alcuni nostri elaborati. Leoni ha condiviso con noi la sua storia, alcune memorie della Storia locale, riflessioni sull’uso delle tecnologie e, soprattutto, sull’amore. Sull’amore vero, quello per cui si sa anche rinunciare all’altro, come Saporoso Matteucci fece con la sua Cameria. Siamo rimasti meravigliati dalla semplicità con cui è riuscito a parlare di un tema fondamentale: l’amore per noi stessi e per gli altri. È stato emozionante vedere l’entusiasmo nei suoi occhi, quelli di chi sa trasmettere valori e insegnamenti importanti per mezzo della scrittura e, spesso, attraverso la Storia locale. Pensiamo che Leoni sia una persona coraggiosa e forte. Riferendosi al suo racconto ‘Il palazzo’, ha avuto il coraggio di parlare dei suoi genitori, che ha perso troppo presto e in modo tragico: nonostante ciò, ha avuto la forza di proseguire la sua attività, scrivendo storie d’amore, dopo aver perso quello dei genitori, che è – crediamo – il più grande che si possa avere: eterno e sincero. Ci ha meravigliato la sua passione per scrittura e lettura (ha detto di avere 7mila libri) e giornalismo. Per la vita. Grazie Adolfo Leoni, ci hai insegnato a crescere.

Andrea Forò, Gaia Gallucci, Carlotta Pietà,

Benedetta Rogante