Grande successo di pubblico a Monte Rinaldo, per l’evento a firma Marchestorie ‘Storie, racconti e tradizioni dei borghi in festa’ che ha reso il borgo luogo di accoglienza tra arte, storia e tipicità. Nell’ambito della tre giorni, tenutasi la scorsa settimana, a donare grandi emozioni al pubblico è stato lo spettacolo di punta ‘Ridi tenore’ che ha visto protagonista Roberto Ciufoli, attore amatissimo noto a livello nazionale, accolto dal sindaco Gianmario Borroni e introdotto dalla professionista Daniela Gurini.

Con la sua performance artistica, Ciufoli ha reso omaggio alla tradizione della musica lirica, accompagnato dalle voci di Emanuela Torresi (soprano) Marco Mancuso (tenore) e Andrea Pistolesi (baritono). Con loro, il Quintetto Gigli Ensemble ha donato il lustro di uno spettacolo senza tempo e senza spazio, invadendo il borgo di note e di emozioni.

L’evento di punta di Marchestorie, ha infatti pienamente centrato l’obiettivo della rassegna. Quello cioè di proporre l’opera lirica in luoghi diversi dai classici teatri, al fine di avvicinare l’arte al borgo, condividendone emozioni universalmente benefiche. Pienamente soddisfatti dell’esito dell’evento, gli amministratori e gli organizzatori, felici di aver contribuito nel rendere Monte Rinaldo, il borgo dell’arte e delle vive emozioni.

Paola Pieragostini