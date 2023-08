Storie, tradizioni e miti È il senso di Marchestorie

Raccontare un territorio attraverso le sue storie, riscoprendo identità e radici. È il senso di Marchestorie, il festival che tocca tanti angoli della regione e che a Fermo trova spazio a Torre di Palme, uno dei borghi più belli d’Italia. Al centro della narrazione per tre giorni, dal 1 al 3 settembre, le vicende dei Piceni, la storia della loro migrazione per cercare, nel fermano, futuro e possibilità. Una storia antichissima e quanto mai attuale, come sottolinea l’assessore alla cultura Micol Lanzidei che così racconta la terza edizione di Marchestorie: "Abbiamo messo in piedi un ricco programma da vivere, per riscoprire un luogo unico. Il festival è nato da una felice intuizione dell’allora assessore regionale Giorgia Latini, per valorizzare la storia e la memoria dei borghi che raccontano storie in sé stessi. È un tempo particolare il settembre, per un periodo che diventa attrattivo anche fuori dalla consueta stagione. Negli anni a Fermo abbiamo raccontato diverse storie, lo scorso anno protagonista la leggenda di Antonio e Laurina, stavolta raccontiamo i piceni". In programma, tutti i pomeri alle 18 e alle 19, lo spettacolo teatrale ‘I Piceni: dall’antica Palma al nuovo borgo’, sarà itinerante in 3 tappe, il pubblico si sente parte della scena e si sentirà dentro un popolo che migra, per arrivare alla storia delle persone che si sono dovute sempre spostare per trovare salvezza: "È il tema dei nostri giorni, aggiunge Micol Lanzidei, nella necessità di muovere dalla propria casa per sopravvivere. Attorno allo spettacolo principale con Adolfo Leoni ha lavorato l’associazione Proscenio, poi ci saranno attività collaterali, il museo archeologico aperto in notturna con percorsi guidati alla scoperta dei ritrovamenti emersi in una ventina di tombe. E poi, aperte le chiese, fino alle 24, e tutti i ristoranti che proporranno menu a tema". L’ingresso è ovunque gratuito, chi porterà fino al 30 settembre il ticket di Marchestorie entrerà anche ai musei della città a prezzo ridotto. Stefano De Bernardin e Lorenzo Marziali di Proscenio parlano di un tema complesso, di una ricerca difficile su cui si è inserita la fantasia e la ricerca di emozioni: " Avremo momenti itineranti con una narrazione poetica, per creare suggestione di qualcosa che è avvenuto. Il pubblico si muove seguendo le emozioni, sarà un piccolo viaggio di 40 minuti. Mostriamo la bellezza di un viaggio che ci porta dalle storie grandi fino al microscopico delle storie di ciascuno. L’esodo che è sempre una tragedia per chi deve viverlo, abbiamo lavorato molto di fantasia ma inserendo i personaggi in un contesto reale". Per Adolfo Leoni si tratta di una iniziativa intelligente che consente di scoprire pagine di storia sconosciute ai più: "Noi abbiamo seguito la storia dei piceni che sono i migranti di oggi, si spostavano perché non c’era più da mangiare e hanno costruito città".

Tra i protagonisti anche Emanuele Luciani con Galee Sibilline che guiderà ad un viaggio nel bosco del Cugnolo, una delle ultime oasi naturalistiche, Alberto Castagna al violino e Marisa Di Cecca che danzerà. Per l’università popolare c’è Alessandro Ciaudano, per l’evento di domenica pomeriggio, dalle 15,30, con un laboratorio proposto al chiostro della chiesa di Santa Maria a Mare, sul belvedere.