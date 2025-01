"Strada inadeguata per le sue funzioni"

La strada Faleriense è ormai inadeguata per assolvere alla sua funzione – spiega Tonino Bonifazi di Grottazzolina – in primo luogo attraversa i centri abitati è quotidianamente transitata da residenti e mezzi pensati, tanto che i rallentamenti sono una costante, raggiungere Campiglione o Girola di Fermo per chi va a lavoro è un costante problema. Questo senza considerare la sicurezza, negli ultimi anno quanti sono stati gli incidente, purtroppo anche morali, nel tratto che collega Servigliano a Campiglione. Altro problema da non trascurare è la strada Valdete, anche questa una preziosa via di collegamento verso al costa, esistono però tanti problemi di manutenzione".