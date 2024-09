"Strada Margiano, condizioni tragiche"

Le condizioni della viabilità della contrada Margiano, una strada secondaria che collega il centro residenziale di Castagneto a Piane, divide l’Amministrazione di Montegiorgio. A porre sui lati opposti maggioranza e minoranza sono gli approcci normativi differenti, nel frattempo i residenti manifestano tutto il loro malumore. Nell’ultimo Consiglio comunale di Montegiorgio tenutosi martedì pomeriggio, è stata discussa l’interrogazione presenta dal gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, presenti in sala anche alcuni cittadini che abitano nella contrada. "La strada Margiano versa in condizioni tragiche, invito chiunque a transitarci in macchina per rendersi conto della situazione – illustra Elvinia Minnoni a nome della minoranza – ma la cosa peggiore e che i mezzi di soccorso faticano a transitarla e peggio ancora in quella via c’è una famiglia che necessità di assistenza continua. Nonostante le numerose sollecitazioni dei residenti, l’Amministrazione continua a non intervenire. E’ vero che la strada in questione è classificata come vicinale, ma una recente sentenza che ha riguardato il Molise, sancisce che le strade vicinali devono essere considerate a tutti gli effetti come comunali, tanto più che in quella strada vivono persone fragili. Siamo disposti a fornire tutta la documentazione all’Amministrazione sulla sentenza del Molise". Sulla questione è intervenuto il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini, che ha voluto illustrare la situazione della strada e le normative che regolano la gestione. "La strada Margiano è stata classificata come vicinale – spiega Petrini – e in base alla legge del 1937 che ne regolamenta la gestione, è previsto che gli interventi manutentivi prevedono una partecipazione della pubblica amministrazione da un quinto a massimo il 50% del costo totale dell’intervento, il resto resta a carico dei residenti. Detto questo nel tempo sono stati effettuato interventi di manutenzione stradale a totale carico del Comune nel tratto che collega la strada provinciale fino all’abitazione della persona fragile, i dipendenti comunali possono confermarlo. Questo perché capiamo l’importanza di garantire il transito dei mezzi di sicurezza per le emergenze. Resta comunque il fatto che parliamo di una strada vicinale e non possiamo intervenire dopo ogni acquazzone, gli eventi atmosferici sono sempre più frequenti e la rete viaria di Montegiorgio è molto estesa".

Alessio Carassai