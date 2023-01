"Strada pericolosa per le ambulanze"

"Dateci una mano a sensibilizzare chi di dovere, nel caso specifico la Provincia di Fermo, a mettere mano alla strada provinciale Cascinare. Per chi lavora nell’emergenza, ci sono tratti davvero troppo pericolosi": questo l’appello lanciato dai social dalla Croce Azzurra per chiedere attenzione e, soprattutto, interventi risolutivi da parte della Provincia, per eliminare gli avvallamenti e il dislivello del manto stradale. "Non è nostro solito fare segnalazioni e appelli di questo tipo – sembrano quasi scusarsi dalla direzione della Pubblica Assistenza – ma sono almeno cinque mesi che inviamo pec agli uffici preposti della Provincia senza mai aver avuto alcun riscontro".

La Croce Azzurra si è rivolta anche alla polizia locale che, a sua volta, ha cercato di sollecitare chi ne ha la competenza ad intervenire ma, a quanto pare, anche su questo fronte non ci sono state risposte. "Il fatto è che, lungo quella strada – spiegano dalla direzione della Pubblica Assistenza – si è creato un avvallamento e un dislivello che, quando viene percorsa, in direzione dal capoluogo verso Cascinare, se non si fa attenzione e la si affronta con le due ruote di sinistra, tende a portare il mezzo fuori strada. Se l’auto in transito viaggia a una velocità moderata il rischio è più gestibile, ma non è così per noi che, quando siamo in piena emergenza, dobbiamo spostarci rapidamente. Addirittura, se non si sta abbastanza in allerta, può capitare che il paziente sulla lettiga rischi di essere sbalzato verso l’alto, fino a toccare il tettino dell’ambulanza. È un grande rischio. È pericoloso".

A conforto delle difficoltà che incontra un mezzo di soccorso quando affronta i tratti in cui l’avvallamento è più evidente, la Croce Azzurra ha postato un video in cui è evidente il sobbalzo del mezzo nei punti più critici. "Finora ogni segnalazione è caduta nel vuoto – l’amaro commento della Pubblica Assistenza -. Non vorremmo che si attendesse il fattaccio per correre ai rimedi. Lo ribadiamo, non ci piace arrivare a questi limiti, ma qui si tratta di sicurezza per tutti, non solo per noi che lavoriamo da 35 anni nelle emergenze".

Marisa Colibazzi