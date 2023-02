Sono stati affidati da qualche settimana i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della strada provinciale contrada Selva che collega Montappone alla vicina provincia di Macerata. Una strada particolarmente usurata con vistosi avvallamenti oltre alla presenza di abbassamenti di terreno che hanno danneggiato lateralmente la carreggiata. Grazie ad in finanziamento ministeriale, l’amministrazione di Montappone è riuscita a raccogliere un contributo del valore complessivo di 200.000 euro che verrà utilizzato per alcuni interventi specifici nel tratto conclusivo. "Si tratta dell’ultimo tratto di contrada Selva molto lunga e abitata che dal centro abitato di Montappone – commenta il sindaco Mauro Ferranti – si ricollega ai comuni maceratesi confinati di Sant’Angelo in Pontano da un lato e Loro Piceno dall’altro. Questo intervento è mirato a risistemare l’ultimo tratto dove esistono alcune sconnessioni, ma soprattutto esiste ancora un tratto di strada bianca che si trova in quelle condizioni da decenni. I lavori permetteranno di risistemare la strada eliminando buche e sconnessioni oltre ad asfaltarla. Risanare questa via permetterà di raggiungere in maniera più agevole la frazione di San Lorenzo a Loro Piceno, una strada che nonostante le attuali pessime condizioni viene utilizzata dai residenti di entrambe le provincie. I lavori sono stati affidati e partiranno appena le condizioni meteo e soprattutto le temperature consentiranno di effettuare operazioni che avranno una maggiore qualità e durata nel tempo".

a. c.