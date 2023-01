Strade, 30mila euro di lavori

Partiti i lavori per la sostituzione e potenziamento della segnaletica stradale sul territorio di Montegiorgio. Al termine del 2022 sono stati inseriti nel bilancio circa 30.000 euro con l’intento di intervenire per migliorare la segnaletica stradale seguendo un programma già stilato in base a situazioni di criticità o di normale manutenzione per rendere più facile la consultazione della fitta rete stradale comunale e non solo. "Periodicamente come amministrazione inseriamo delle risorse economiche nel Bilancio destinate alla segnaletica e cartellonistica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini –. Operazioni che riguardano la sostituzione di cartelli usurati o rovinati da agenti atmosferici che ne rendono la consultazione difficile, ma anche il potenziamento con nuovi cartelli per migliorare la sicurezza in prossimità di incroci o strade molto trafficate. Vie in cui è stato rifatto il manto stradale, oppure l’istallazione di nuovi cartelli per finalità turistiche dove sono indicate zone di interesse storico e culturale. I lavori sono già iniziati e termineranno nelle prossime settimane, anche per rendere la viabilità più sicura. Entro l’inizio della primavera tutti gli interventi saranno ultimati".