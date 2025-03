Strade, cinque milioni di euro per sistemare 78 chilometri

Arriva un importante finanziamento per la riqualificazione delle strade di Montefortino, particolare attenzione sarà rivolta alle vie di comunicazione secondarie verso la frazioni del territorio. Proprio in questi giorni è arrivata la comunicazione di un finanziamento da circa 5 milioni di euro con risorse del sisma che interesserà diverse strade del territorio del comune montano. Va ricordato che Montefortino conta 46 frazioni di varie dimensioni dislocate su una superficie complessiva di 78 chilometri quadrati, un territorio fra i più esteti della Provincia di Fermo, in larga parte sviluppato all’interno del Parco dei Sibillini. "Una buona notizia che attendavamo da tempo – spiega Domanico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino – questo finanziamento di 5 milioni di euro ci permetterà di risistemare e rendere più sicure diverse strade della nostre rete viaria che è molto capillare ed estesa proprio per effetto delle numerose frazioni esistenti. Le strade nel corso degli ultimi anni a causa del transito di mezzi pesanti, ma anche e soprattutto per effetto degli agenti atmosferici e della normale usura del tempo presentavano diversi problemi, infatti, in alcune zone si erano create buche, avvallamenti e spaccature che rendevano il transito meno agevole specie nella brutta stagione". Una prima riflessione del primo cittadino, che detta anche i tempi dei lavori. "Queste risorse ci permetteranno di intervenire per risolvere i vari problemi e disagi che si sono creati negli ultimi anni – continua Ciaffaroni -. Ovviamente gli interventi inizieranno a primavera, questo per facilitare le operazioni da parte della ditta che si aggiudicherà l’appalto, ma anche perché lavorare con temperature più miti permette di realizzare asfaltature qualitativamente migliori e più resistenti nel tempo. I lavori dovranno termineranno entro l’estate, così da avere una rete più funzionale in vista della prossima invenata. Le zone interessate dagli interventi sono diverse, c’è un crono programma ben definito, andando a memoria ricordo che fra le frazioni interessate ci sono Sossasso e Vetice".

Alessio Carassai