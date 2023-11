Strade e parco di Castagneto. Municipio e Regione insieme per cambiare volto alla zona

Inizieranno a primavera i lavori a Castagneto. Intervento che interesserà strade e parco per un valore di 360.000 euro. L’Amministrazione infatti, ha recentemente ottenuto un finanziamento della Regione Marche, attraverso un apposito bando destinato alla sicurezza stradale del valore di 180.000 euro, a cui sono stati aggiunti ulteriori 180.000 euro di risorse di Bilancio. "Il bando aveva valenza regionale, nella provincia di Fermo siamo risultati fra gli otto comuni ammessi a finanziamento – spiega Alan Petrini, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici -. Il progetto a cui in realtà stavamo già lavorando, perché avevamo in mente di intervenire nella frazione di Castagneto, si articola a più livelli. Il primo riguarda la sicurezza stradale e riguarderà in particolare tre vie: Zandonai, Rossini e Spontini e prevede anche la realizzazione di tratti di marciapiede. Una parte invece riguarderà il parco di Castagneto con la sostituzione dei giochi per bambini, e migliorie di vario genere come il rifacimento della recinzione, l’attivazione di una rete wifi per i frequentatori del parco e infine, la realizzazione di una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire l’accesso al parco anche alle persone con disabilità". Il bando regionale, stando a quando riferito dall’Amministrazione, è stato un elemento importante per dare però forma ad un progetto già esistente. "I tempi di realizzazione saranno relativamente brevi per vari motivi – conclude Petrini –. Il progetto di base esisteva già, quindi una volta accreditato il finanziamento potremo avviare le pratiche per l’assegnazione dei lavori". a.c.