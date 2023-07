"Strade in pessime condizioni a Sant'Elpidio a Mare": SEO Ottimizzato

Sarà pure nell’aria la possibilità che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia entri nella maggioranza del sindaco Pignotti e, perché no, che si sieda anche in giunta, togliendo posto a uno degli attuali assessori in un avvicendamento che lo stesso Pignotti ha confermato ci sarà, ma intanto i consiglieri comunali, Gionata Calcinari, Antonietta Schipani e Massimo Meconi continuano a fare la parte dell’opposizione. Così, armati di videocamera, i tre hanno realizzato (e postato sui social) un video in cui mostrano le pessime condizioni in cui versano alcune strade cittadine. "Lungo via Fonte Lebrige, ci sono veri crateri, profondi e larghi di diametro disseminati lungo la carreggiata, per non parlare delle crepe dell’asfalto. Una strada pericolosissima per moto, scooter oltre che per le auto. Inoltre – dicono - non essendo illuminata di notte è ancora più pericolosa e, non ultimo, un tratto di questa via conduce a una attività di accoglienza e ristorazione" afferma Calcinari, evidenziando anche la discutibile immagine che si offre ai visitatori. Lo stato di abbandono di via Monte Taccone è noto: "Questa è una strada che versa in condizioni indicibili da decenni, senza che sia mai stato fatto alcun intervento di manutenzione. È stata esclusa anche dalla serie di strade asfaltate a scopo elettorale, l’anno scorso". Una situazione di pericolo segnalata più volte perché mette in difficoltà un buon numero di famiglie, inoltre, anche su questo versante del territorio elpidiense, insiste un’attività di accoglienza. "Ma l’amministrazione non si degna neanche di provvedere a un minimo di manutenzione ordinaria".

m. c.