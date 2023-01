"Strade in stato disastroso I cittadini non meritano questo"

Il gruppo consiliare ’PD-Noi Insieme Sant’Elpidio a Mare’ alza la voce dopo l’intervento del sindaco Alessio Pignotti sul dissesto di un tratto della strada provinciale Cascinarese. "Segnaliamo lo stato pietoso della strada Faleriense – spiegano –, specie nel tratto della zona Molino e Cretarola, ormai ridotto ad un percorso di guerra come alcuni tratti di via Fratte. Il guard rail sulla via Elpidiense, in piena curva, ormai a terra da più di un anno, segnaliamo il gravissimo stato della via San Giuseppe, oramai impercorribile e pericolosa vista la mole di traffico; le strade piene di buche come via Monte Taccone, Lungo Tenna, Fonte Lebrige e le strade bianche che non vengono riparate". Il gruppo sottolinea di aver già fatto presente che le caditoie non sono pulite come da contratto e rincara la dose precisando: "Abbiamo verificato lo stato delle caditoie in viale Roma, Porta Romana, via Lazio a inizio Novembre ed in questi giorni, con tanto di documentazione fotografica: nulla è stato fatto. Tutte sono intasate di terra, con tanto di erba ivi cresciuta nel frattempo, e fogliame che impedisce il normale deflusso delle acque in fognatura, tanto che in questi giorni di pioggia l’acqua scorreva in mezzo alle strade con grande pericolosità per il traffico veicolare". Non mancano riferimenti alle polemiche social sullo stato degli ecocentri e si allarga il discorso verso altri temi come la mancata approvazione del bilancio di previsione per la fine dell’anno e l’assenza di notizie sulla nuova scuola Bacci, per cui i portavoce sostengono di aver dovuto presentare un’interrogazione in modo da avere risposte sulla sistemazione futura dei ragazzi. "Si vive dunque alla giornata, senza alcuna programmazione – insistono –, se guardiamo al dibattito territoriale sui grandi temi, dalla grande viabilità alla sanità fino al turismo, il nostro comune risulta costantemente assente. Per turismo e commercio abbiamo assistito a uno dei Natali più tristi e disorganizzati della storia di Sant’Elpidio. Il confronto con i comuni limitrofi è impietoso, gli elpidiensi meritano di più".

Nadir Tomassetti