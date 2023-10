Strade ko per la pioggia, investiti 10mila euro

Pronti a partire alcuni interventi di manutenzione destinati al ripristino dei selciati nelle strade del centro storico di Montegiorgio. A causa degli agenti atmosferici e della normale usura causata dai mezzi in transito, nelle strade si sono aperte diverse buche. Con un apposito stanziamento di 10.000 euro ecco l’intervento. "Attraverso i tecnici del comune – spiega il vice sindaco Alan Petrini – abbiamo svolto un sopralluogo nelle varie strade del centro storico dove si sono aperte alcune buche nel selciato di strade con pavimentazione di sanpietrini. Una piccola buca in questo genere di strade è destinata ad ampliarsi con estrema velocità, e per evitare questo abbiamo predisposto un piano di manutenzione per risolvere questi problemi. Per questo abbiamo messo a bilancio 10.000 euro e abbiamo già stilato l’elenco delle strade: contrada Cotà, contrada Santa Maria; San Nicolò in prossimità della scuola e viale delle Rimembranza e altre. Stiamo cercando di accelerare i tempi per completare i lavori".