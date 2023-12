Strade, parchi, pinete e giardini: il piano per sistemare le aree verdi

Nel comune di Grottammare è scattato il piano delle potature per mettere in sicurezza strade, parchi, pinete e giardini. Un po’ in ritardo, ma lo slittamento in avanti di qualche settimana, rispetto al calendario tradizionale, secondo il sindaco Alessandro Rocchi, è dovuto principalmente al caldo che si è protratto fino a novembre. L’amministrazione comunale ha messo in preventivo una spesa di 34 mila euro, di cui 14 mila nel bilancio del 2023 e 20 mila sul bilancio del 2024. I lavori sono stati affidati a ditte esterne specializzate in potature anche di alberi d’alto fusto. A questo proposito sono terminate l’altro ieri le operazioni di messa in sicurezza dei grandi pini in via Lame, zona nord della città, poiché rischiavano di crollare sulla strada comunale mettendo a rischio i passanti. Il programma di potature ordinarie è stato predisposto dalla responsabile del servizio Ambiente, dottoressa Elisa Mauro e si svilupperà in varie zone della città. Nel tratto della Valtesino saranno potati oleandri e aranci; in via S. Carlo, pioppi, eucalipto e tigli; in via Roma e traverse e in via Colombo, saranno potate le pinete nord e sud del Palazzo Kursaal, lecci e pioppi cipressini; in via Michelangelo, via Leonardo Da Vinci e via De Curtis, saranno potati i tigli; in via Toscanini, platani e olmi; in via Galilei saranno potate la pineta angolo con via Volta, tigli e lecci; in via Garibaldi, lecci e aranci; in via Bruni l’intervento riguarderà il parco 1° Maggio, platani, pini, lecci e palme; in via Cagliata manutenzione ordinaria della scarpata con querce e pini. Gli operai comunali del settore Manutenzioni, invece, hanno iniziato la potatura delle palme sul lungomare. Le attività in corso si protrarranno fino a tutto il mese di marzo ed oltre, secondo l’andamento del tempo.

Marcello Iezzi