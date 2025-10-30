"Strade provinciali malconce, zero interventi"

"Noi segnaliamo le situazioni a rischio, ma nessuno interviene. Sa qual è la verità? Della sicurezza non gliene importa niente a nessuno sennò non dovrebbe essere tollerabile vedere le strade, e qui parliamo delle provinciali, in queste condizioni" ci sono cittadini che prima di denunciare pubblicamente il persistere di situazioni di potenziale pericolosità delle strade, le segnalano a chi di dovere, il più delle volte inutilmente. Uno dei vari casi riguarda il tratto finale di Fonte Mare, la strada che da Cascinare conduce alla Statale 16: un’arteria avvallata e sconnessa in più punti ma che a ridosso del ponte sull’autostrada, proprio al confine tra Sant’Elpidio e Porto Sant’Elpidio, presenta evidenti dissesti del manto stradale, dovuti alle diramazioni delle radici degli alberi che fiancheggiano la strada che, a forza di estendersi, hanno rotto l’asfalto e sono venute alla luce. "E’ una situazione pericolosa per le auto che, peraltro, lungo questa arteria viaggiano anche a una certa velocità. Chi conosce la strada in tutto quel tratto, se la corsia opposta è libera, preferisce spostarsi dall’altra parte della carreggiata per evitare questi ‘dissuasori naturali’ – è la segnalazione del cittadino –, ma per chi va in moto, motorino o bici il rischio di fare brutte cadute è doppio. Abbiamo segnalato già un anno fa questo stato di cose in Provincia, con tanto di foto per mostrare come le radici stiano invadendo la carreggiata, l’abbiamo ribadito di recente ma non si riesce ad avere risposte".

Altre situazioni di strade provinciali decisamente malconce, dove non vengono fatti minimi lavori di manutenzione da anni, e che sono molto transitate, vedi Montegranarese, Fratte, Elpidiense, Cascinare e, ovviamente, la provinciale Mezzina, sono state segnalate anche al sindaco, Gionata Calcinari che, a sua volta, se ne è fatto puntuale portavoce presso la stessa Provincia, senza grande fortuna, come ha riferito nelle assemblee pubbliche che sta tenendo in giro per la città. "Ho segnalato le varie situazioni. Mi dicono che non ci sono risorse. Né il Comune può intervenire in sostituzione della Provincia". Si tratta di guard rail danneggiati in seguito a incidenti all’altezza di curve pericolose, e mai ripristinati, oltre che di manti stradali usurati e sconnessi. L’unica buona notizia, al momento, è per la provinciale Brancadoro per la quale ci sono i soldi (500mila euro di fondi regionali) e l’intervento è prossimo.

Marisa Colibazzi