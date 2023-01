Strade sicure, lavori per il marciapiede in via Roma

Saranno terminati nelle prossime settimane due interventi di miglioramento e riqualificazione urbana, che interessano Belmonte Piceno. Lavori che l’amministrazione guidata dal sindaco Ivano Basconi, sta seguendo con attenzione con l’intento di riconsegnare le opere alla popolazione il prima possibile. Nel primo caso si tratta della realizzazione del marciapiede lungo viale Roma, la strada che collega il centro storico al cimitero, realizzato con un finanziamento di 180.000 euro a fondo perduto ottenuto dall’amministrazione attraverso un bando dedicato alla sicurezza stradale. "I lavori del marciapiede sono in stato avanzato – commenta Ivano Bascioni – la parte strutturale è quasi ultimata, bisognerà poi provvedere all’istallazione di ulteriori sistemi di sicurezza, contiamo di poter inaugurare il marciapiede entro la fine di febbraio. Quest’intervento ci sta molto a cuore, fino ad oggi i pedoni camminavano praticamente sulla strada, parliamo di una strada provinciale trafficata, anche recarsi al cimitero a piedi poteva rappresentare un limite. Presto esisterà una divisione netta fra pedoni e sede stradale a garanzia di maggiore sicurezza". La seconda opera riguarda l’ampliamento e miglioramento strutturale degli spogliatoi dell’impianto sportivo comunale, per un valore di 85.000 euro. "Grazie ad un bando ministeriale – continua Bascioni – siamo riusciti ad accedere a questo finanziamento che ci consentirà di ampliare, ma soprattutto efficientare tutti gli impianti: luce, riscaldamento e docce. Oltre che dalla locale squadra di calcio, l’impianto sportivo rappresenta una struttura strategica in occasione di manifestazioni ludiche, culturali e feste di paese e la sua ristrutturazione sarà funzionale anche a questo. La consegna dei lavori è prevista per la fine di gennaio". Alessio Carassai