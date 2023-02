Lo aveva promesso e lo ha fatto: ieri mattina il consigliere regionale del PD Fabrizio Cesetti ha depositato in Procura un esposto relativo al tragico incidente del 4 febbraio in A14, costato la vita ad Andrea Silvestrone e a due suoi figli. Il documento porta la firma anche del capogruppo Interleghi ed è rivolto tutti coloro che saranno ritenuti responsabili e per tutti i reati che saranno ravvisati, compresi gli illeciti amministrativi. "Nell’attesa della magistratura chiediamo l’immediata adozione di provvedimenti volti a garantire la massima sicurezza della percorrenza di questo tratto autostradale e che si passi dalle parole ai fatti per il completamento della terza corsia della A14 a sud di Porto Sant’Elpidio".