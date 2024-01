Stralciare dalla Tari i figli a carico residenti fuori per ragioni di studio

È una misura quanto mai gradita alle famiglie fermane, quella che consente di stralciare dal conteggio della tassa sui rifiuti i figli a carico ma residenti fuori per ragioni di studio. Il Comune di Fermo erogherà un contributo per il pagamento della Tari anno 2024 destinato alle famiglie con figli iscritti a corsi universitari o post diploma ITS (Istruzione Tecnica Superiore) IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) e dimoranti al di fuori del Comune di residenza. Lo ha deliberato la Giunta Comunale, a breve verrà pubblicato il bando e l’avviso per accedere al contributo economico, consistente nella riduzione della Tari 2024. Il sindaco Paolo Calcinaro ha fortemente sostenuto questo provvedimento, proprio per andare incontro alle famiglie e alla comunità fermana. "Si tratta, a decorrere dalla sua istituzione avvenuta nel 2017, di un contributo per le famiglie i cui figli, pur anagraficamente residenti nel nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso Comune, ha detto l’assessore al bilancio Alberto Scarfini. E’ un concreto sostegno economico, un’azione che vuole andare incontro alle famiglie, una misura di quelle che caratterizzano il nostro bilancio che, come si ricorderà, oltre ad aver mantenuto invariate diverse tariffe, prevede questo importante percorso". Fra i criteri previsti appunto l’iscrizione ad un corso universitario o corso post diploma IFTS o ITS, la titolarità di un contratto di affitto o di un posto letto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per almeno sei mesi nell’anno tributario.