Stralcio delle multe, il Comune non aderisce

Nei giorni scorsi si è riunita l’assise amandolese per affrontare la prima variazione di Bilancio sull’indennità di carica di fine mandato dell’ex sindaco Giulio Saccuti. L’amministrazione ha spiegato che in passato, i sindaci uscenti avevano rinunciato all’indennità di carica oltre a non avere in cassa in quel periodo la liquidità necessaria, e seguendo la linea studiata dell’avvocato incaricato dal Comune, si era arrivati al contenzioso. Il tribunale di Ascoli ha però decretato la soccombenza del Comune, che dovrà pagare anche le spese processuali per circa 14.000 euro. Il gruppo di minoranza ha criticato il fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto prevedere di liquidare nei tempi stabiliti l’indennità di fine mandato essendo un atto dovuto per legge. Il punto è stato votato a maggioranza con il voto contrario della minoranza. La seconda questione riguardava il diniego allo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro che interessano un arco di tempo di circa 5 anni. L’amministrazione in questo caso non ha voluto aderire alle cancellazione, la minoranza ha votato contro.