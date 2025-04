Straordinari per i vigili urbani in supporto a polizia e carabinieri

Da mercoledì scorso e fino all’esaurimento delle risorse lavoro straordinario per gli agenti della polizia locale retribuito con i fondi del bando promosso dell’assessore regionale Saltamartini: 16mila euro per un progetto che vede coinvolti anche i Comuni di Fermo e Porto Sant’Elpidio: "Ogni comune darà sostegno alla polizia locale – spiega il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini – sono ore di lavoro straordinario che non peseranno sul bilancio comunale. Ho chiesto al comandante della stessa polizia locale la disponibilità ad effettuare ore in più e ad oggi sono 4 gli agenti che hanno aderito: due ore per due giorni la settimana".

Si è cominciato mercoledì dalle ore 20 alle 22 e ripetuto giovedì. Così avverrà nelle settimane successive con giorni ed orari coordinati con quelli dei turni serali estivi: "Saranno servizi di supporto a polizia e carabinieri come indicato dalla Prefettura – precisa il primo cittadino – A volte capita che un semplice incidente blocca o ritarda gli interventi di emergenza: la pattuglia della Municipale andrà a dare sostegno nei sinistri nei sinistri. Teniamo alta l’attenzione sulla la sicurezza".