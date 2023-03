Strappa: "Il campetto di via Monte Bianco in condizioni pessime"

Pur dando per assodato che "Montegranaro non è un paese per giovani", il neo segretario dei Giovani Democratici, Riccardo Strappa, ritiene che ci siano alcune situazioni che sono piuttosto segno di una scarsa sensibilità verso le giovani generazioni da parte dell’amministrazione comunale. Emblematico, in tal senso, il caso di Villa Luciani che "nei desiderata dell’attuale maggioranza, doveva essere la splendida porta d’ingresso alla città e che, invece, sta diventando un’area sporca e da riqualificare". E ancora più emblematico per il Gd, il caso del campetto in cemento di via Monte Bianco. "Questo luogo, che da tempo versa in condizioni pessime, è abbandonato a sé stesso: non c’è più la fontanella funzionante, le reti delle porte da calcio e quelle di contenimento del campetto sono completamente inesistenti e ogni qual volta la palla esce fuori, bisogna andare a recuperarla nelle proprietà private dei vicini. Inoltre sono pericolosi i numerosi fili scoperti presenti nel quadro elettrico".