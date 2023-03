Strappo in maggioranza Pistolesi vota contro il bilancio

Il consigliere di maggioranza Umberto Pistolesi si esprime con voto contrario al bilancio di previsione, ed il sindaco Meri Marziali lo invita a sedere tra i banchi dell’opposizione. "Con il suo voto contrario al bilancio di previsione – spiega chiaramente il sindaco – il consigliere Pistolesi si è collocato da solo fuori dalla maggioranza. Per questo lo invito, in occasione del prossimo Consiglio comunale, a sedersi sui banchi della minoranza". Lo screzio politico all’interno della maggioranza, si è verificato nella seduta di Consiglio tenutasi martedì, a seguito della quale, Marziali ha espresso il suo rammarico per la scelta di Pistolesi, da lei definita ‘improvvisa ed inattesa’. "Una scelta grave dal punto di vista politico e istituzionale – rimarca il sindaco – espressione di un comportamento incomprensibile e anche offensivo nei confronti di tutti i consiglieri di maggioranza che quotidianamente si sono impegnati per dare forma e sostanza al bilancio".