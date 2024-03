Street artist e associazioni: rivoluzione in piazza Mazzini

Ci voleva l’entusiasmo trascinante dei cittadini più giovani, degli adolescenti, e ci voleva lo sprone del Centro Giovanile Casette e dell’impresa sociale EraFutura che lo gestisce, per cambiare e stravolgere gli spazi di Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi sono state rimosse le fioriere che delimitavano l’area centrale pedonale della piazza intorno alla fontana, mentre tutt’intorno circolavano e sostavano le auto aprendo un varco davanti al palazzo del Centro Giovanile Casette: sulla facciata hanno lavorato gli street artist MotoreFisico, in occasione del decennale del centro, voluto e sostenuto dalla famiglia Della Valle.

Una modifica sostanziale in termini di viabilità e sosta, realizzata grazie al Comune, che ha pedonalizzato un’ampia porzione della piazza, ed è destinata a restare permanente, o quanto meno ci sarà un lungo periodo di sperimentazione per vedere se la nuova conformazione di Piazza Mazzini è funzionale per tutti. "Un primo passo verso la totale riappropriazione di Piazza Mazzini" hanno dichiarato le architette, Ludovica Medori e Giorgia Pierleoni, che hanno immaginato e progettato la piazza del futuro della frazione, tenendo conto di idee e suggerimenti di residenti e dei giovani e giovanissimi fruitori del Centro.

Discorsi che saranno al centro della seconda edizione del piccolo festival di rigenerazione urbana CasetteOn, in programma oggi (dalle ore 17, in Piazza Mazzini). ‘Guarda la piazza del futuro’ è una delle iniziative in cui con le tecniche della realtà aumentata sarà possibile esplorare nuovi spazi. Segue la conferenza ‘Grandi rivoluzioni per piccoli luoghi. Progetti di rigenerazione urbana, architettonica e sociale nelle Marche e non solo’ con interventi su ‘La narrazione della comunità attraverso la fotografia’ (Montalto Marche) con la fotografa e artista Francesca Tilio; ‘Borgo verticale. Progetti di riqualificazione per l’Hotel House’ (Porto Recanati) con Sara Cipolletti (UniCam); ‘L’arte di vivere insieme’ (Peccioli, Pisa) col sociologo Massimiliano Colombi; ‘Strumenti di rigenerazione e innovazione sociale per Piazza Catalani’ (Falconara) con l’architetta Silvia Cerigioni (Plasma). Dalle 20, musica con il live dei ragazzi del Centro Giovanile, i Soundsick, l’ospite principale, Mudimbi, il dj set Federico Petrini. Dalle 17, funzioneranno gli stand gastronomici. E domani (ore 15), il Torneo de Rioni di Casette d’Ete. E la piazza vive.

Marisa Colibazzi