’Street Food Festival’ in arrivo. C’è stato il via libera della giunta

Approvato dalla giunta municipale lo svolgimento della manifestazione fieristica ’Street Food Festival’ dal 27 al 30 marzo 2025, organizzata sul viale della stazione dall’Airs (Associazione italiana ristoratori da strada), a cui il Comune concede patrocinio, contributo e spazi pubblici. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale dando atto che: l’obiettivo della manifestazione è di promuovere la cultura culinaria italiana proponendo una edizione solo truck food, ad esclusione eventualmente degli stand della birra, che abbelliranno la location non solo dal punto di vista gastronomico ma anche dal punto di vista estetico, la particolarità del circuito è la selezione dettagliata degli operatori che presenteranno un mono prodotto o una tipologia di prodotto geograficamente collocabile e ben distinguibile; l’Associazione Airs è presente in oltre 150 città ed ha assunto l’impegno di garantire a proprie spese le attività previste per tutta la durata della manifestazione confermando che le iniziative collaterali di animazione ed intrattenimenti musicali previsti contestualmente all’evento, saranno a totale carico della stessa Airs, inclusi gli adempimenti relativi, senza nessun contributo economico a carico: 28 marzo dj set con Oriano e Alessandrino Dj a partire dalle 22.30 fino all’1 del giorno successivo; 29 Marzo dj set con ospite il conosciutissimo CarlettoLife, tiktoker e influencer di rilevanza nazionale a partire dalle 22:30 fino all’1 del giorno successivo; 30 Marzo dal pomeriggio spettacolo con la presenza dell’attore, intrattenitore, one man show Gianluca Bessi, della scuola di Gigi Proietti, la crooner e interpreti Magda White e il rapper Flavius, ospite al programma di Canale 5.