Street food, fiera e sport Un mese di iniziative

Musica tanta, fiera e mercatini a non volerne, Street Food gastronomia per tutti i gusti, cerimonie religiose per il Santo Patrono, cantante misterioso. Il mese di aprile ormai alle porte forse è il più impegnativo per l’Amministrazione comunale in termini di manifestazioni di accoglienza: è d’obbligo infatti la predisposizione di un cartellone specifico che possa legare con gli eventi le feste da calendario quali la Pasqua il 9 aprile, San Giorgio Martire il 23 aprile, la Liberazione il 25 aprile e la festa dei lavoratori il primo maggio.

Un cartellone che apra una finestra sull’estate e tenga conto che, specie nel periodo pasquale e in quello che va dal 25 aprile al primo maggio, la gente è solita venire da fuori per dare una vista all’ambiente, chiedere informazioni sui prezzi, sulle maggiori manifestazioni in programma d’estate, sulla disponibilità ricettiva di alberghi o alloggi privati e decidere se scegliere Porto San Giorgio per le vacanze. Ovviamente la ricorrenza del Patrono per i sangiorgesi è il punto di riferimento dei festeggiamenti. L’amministrazione sta lavorando alla stesura del programma per inserirvi qualche iniziativa particolare, dato che per il resto è già definito dalla tradizione: la grande fiera di San Giorgio il 16 aprile, che richiama una grande moltitudine di persone; le cerimonie religiose il 23 aprile: messa solenne alle ore 11, celebrata dall’arcivescovo di Fermo, processione alle ore 17 con il ritorno al passaggio del corteo davanti alla sede municipale e benedizione del mare dalla piazzetta Silenzi; alle ore 21 nel teatro concerto della banda cittadina e designazione ’Sangiorgese dell’anno 2023’; alle 23,30 sul lungomare centro spettacolo pirotecnico. Un programma arricchito da eventi sportivi e culinari.

Per lo sport inaugurazione della pista di atletica nel campo sportivo nuovo in via D’Annunzio, la festa dei 40 anni della Polisportiva Mandolesi, il 15 aprile, un torneo nazionale di volley al PalaSavelli 5-7 aprile. Per la gastronomia Street Food dal 28 aprile al primo maggio organizzato dall’associazione ’Gente di strada’. L’amministrazione si riserva di impreziosire il tutto con una chicca: al pari dei predecessori che nella festa di San Giorgio dell’anno scorso ’regalarono’ alla città il concerto gratis di Max Gazzè, sta contattando un cantane noto, il cui nome però tiene nascosto, da far esibire in piazza Matteotti il 24 aprile.

Silvio Sebastiani