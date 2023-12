Street food, magia e regali: post pandemia torna il mercatino

Si chiama ‘Belmonte apre le porte al Natale’, uno dei mercatini natalizi più caratteristico dell’intera provincia di Fermo. La manifestazione, che si è fermata solo dopo il sisma e per la pandemia, si svolge ormai da anni nell’accogliente centro storico di Belmonte Piceno e rappresenta un’occasione unica di ammirare prodotti gastronomici locali, oggetti di hobbista, artigianato artistico e molto altro ancora, ma la cosa veramente bella e unica nel suo genere e che gli espositori allestiscono i loro banchetti nei sotto scala, soggiorni e garage del centro storico del paese. La manifestazione prenderà il via domani a partire dalle 10 circa e proseguirà per l’intera giornata, a rendere più suggestivo il borgo, animazione, luci e addobbi a tema natalizio. "Una manifestazione che nel tempo – racconta il sindaco Ivano Bascioni – ha catturato un posto nel cuore di tanti visitatori che tornano sempre volentieri. Il boro ospiterà circa una trentina di espositori, in più ci saranno spettacoli d’intrattenimento di vario genere come il gruppo folkloristico ‘Li matti de Montecò’, il coro femminile delle ‘Bohemiennes’; stand degustazione con lo street food, il mago Gabril, ma soprattutto la casa di Babbo Natale che accoglierà i bambini, qui i bimbi potranno consegnare la letterina con i loro pensieri e desideri". Per l’occasione sarà aperto al pubblico anche il Museo archeologico dei Piceni.

A.C.