Street food, mercatino e tanti eventi in arrivo

E la festa prosegue. Senza soluzione di continuità: quella del patrono San Giorgio, terminata il 24 aprile, di fatto andrà avanti fino a primo maggio per poi procedere l’intero mese. L’assessore al turismo Giampiero Marcattili: "La festa del Primo maggio consisterà nell’arricchire quella dello “Street Food Festival”, che è già in corso, rivolgendoci in particolare al popolo dei bambini e delle famiglie che è un po’ il nostro target". Agli eventi proposti da Renzi si unirà domenica e lunedì sul lungomare centro il mercatino dell’artigianato e del vintage: "Valorizzare qualcosa che funziona ci permette di offrire una cittadina vivace ma lontana dal caos di manifestazioni nazionali quali quella di Porto Sant’Elpidio". Sostiene Marcattili: "Si parte il mattino di lunedì – spiega Marco Renzi – accompagnando la città fino al tardo pomeriggio. Primo spettacolo in piazza Marina: si va dall’artista di strada, giocoleria, al teatro di narrazione e di figura, con burattini e pupazzi fino al teatro circo". Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Sono coinvolte tre piazze: Marina, Matteotti e Bambinopoli. Ci sarà anche Giorgino e il drago, la maschera sangiorgese, che improvviserà degli sketch per le vie cittadine tra le 15 e le 17. In attesa del 1° maggio ci sarà lo street food con 23 truck e cinque attività sangiorgesi, a significare che la manifestazione organizzata da Benito Mestichelli dell’associazione “Gente di Strada” ha fatto breccia in città, anche per le sue proposte musicali: i Pupazzi, Dj Fargetta (stasera) Mortimer Mc Grave (il 30 aprile) e chiusura lunedì con il concerto tributo al cantautore Fabrizio De Andrè. Partner del Primo maggio come di tutte le iniziative locali la Pro Loco, la cui presidente, Giorgia Squarcia chiosa: "Vogliamo che la città cresca e noi con essa".

Silvio Sebastiani