Street Food, si parte. Truck in Viale Buozzi e Piazza Matteotti

Odori, sapori e musica: è il mix per un weekend da gustare con lo Street Food 2025. Da oggi (dalle 18 alle 24) al 30 marzo (gli altri giorni dalle 12 alle 24), Viale Buozzi e Piazza Matteotti si trasformeranno nel cuore pulsante del cibo di strada italiano e internazionale. Organizzato da Alfredo Orofino, il ’Re dello Street Food’ e presidente di Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), con il patrocinio del Comune, l’evento promette di deliziare i palati con prelibatezze provenienti da ogni angolo d’Italia e da paesi lontani. Questa tappa rappresenta l’undicesima di un lungo percorso che vedrà l’International Street Food toccare oltre 200 località in tutta Italia fino alla fine di novembre 2025.

I visitatori potranno gustare specialità come il pulled pork, gli hamburger di Angus e di Fassona, le bombette pugliesi, i churros, il caciocavallo impiccato, la cucina argentina, messicana e siciliana, lo smash burger, la puccia Pontina e le olive ascolane fatte a mano. Ad accompagnare queste delizie, saranno presenti birrifici artigianali italiani, europei e internazionali.

L’International Street Food non è solo un evento gastronomico, ma una vera e propria festa. Infatti, sono previsti momenti di intrattenimento serale con DJ set venerdì e sabato sera (ore 22) e uno spettacolo di cabaret, rap e musica domenica pomeriggio (a partire dalle ore 18) con artisti della Scuderia Miniera delle Arti.

L’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili ha sottolineato come questo evento sia diventato un appuntamento fisso che anima la città e anticipa la festa del patrono San Giorgio, Alfredo Orofino descrive la manifestazione come una celebrazione del cibo di strada che unisce tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza indimenticabile. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano e far conoscere le specialità di tutto il mondo, promuovendo la convivialità e la scoperta di nuovi sapori.