Stroncata da un malore a 14 anni, città in lutto

Forse stava già pensando alla festa per il suo 15esimo compleanno, il prossimo 23 ottobre; più che possibile che con i genitori Sara ed Ermanno stesse vagheggiando su tanti bei progetti per un futuro ancora tutto da scoprire e da vivere. Un futuro che purtroppo per Alessia Massimi si è interrotto troppo presto: un malore, apparentemente passeggero, accusato lunedì sera, che si è ripresentato dopo un paio d’ore con un mal di testa più forte e devastante che ha messo in comprensibile allarme i genitori, ha reso inutili i soccorsi e la corsa al Pronto Soccorso di Fermo. Per Alessia non c’era più nulla da fare. Una tragedia di quelle che devastano i cuori, lasciano annichiliti, tolgono il respiro quella che, in una tranquilla serata, ha toccato l’anima pulsante della famiglia Massimi. "Una notizia che ci ha distrutto la vita. Mai avremmo voluto sentirla. Era così bella, Alessia, una principessina. Possiamo solo immaginare lo strazio dei genitori" commentavano conoscenti e amici, vicini alla famiglia. Alessia era una ragazzina brillante, legatissima ai genitori che stravedevano per lei, era iscritta al secondo anno dell’indirizzo enogastronomico del polo ‘Urbani’ dove da ieri il suo banco è rimasto tristemente vuoto, conduceva una vita normale e serena, come è giusto che sia per tutti quelli della sua età. Dall’ispezione cadaverica (o forse dall’esame autoptico) potranno forse arrivare quelle risposte utili a dare un perché alla tragicità di questa immensa perdita, anche se non basteranno a colmare il profondo vuoto che resta nel cuore e nell’anima dei genitori, rimasti orfani del loro gioiello più prezioso, né a placare il loro strazio.

"Non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore per una morte così improvvisa e così ingiusta. Ai genitori, ai familiari, a tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene ad Alessia, un pensiero di profonda vicinanza e un forte abbraccio" è il cordoglio del sindaco Massimiliano Ciarpella e dell’intera amministrazione. Tante le espressioni di vicinanza ai genitori e ai familiari, tanti i teneri e toccanti pensieri rivolti alla dolce e sorridente Alessia. L’associazione di quartiere Cretarola si sarebbe riunita ieri sera per decidere, alla luce di questo tristissimo accadimento, se rinviare o annullare del tutto la castagnata che era in programma per domenica prossima, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito la famiglia.

m.c.