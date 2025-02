Stroncato da un malore mentre portava a spasso il cagnolino

Era uscito con il suo cagnolino, ma non ha fatto rientro a casa perché colto da malore e scivolato in una lieve scarpata a bordo strada. E’ il destino che ha colto Lorenzino Libbinori di 81 anni, trovato senza vita dai familiari, a pochi metri di distanza dalla casa dove viveva a Marina di Altidona. Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì. Libbinori aveva parlato al telefono con uno dei familiari nel tardo pomeriggio. Poco dopo gli stessi non vedendolo rientrare a casa, hanno iniziato a chiamarlo al telefono ma senza avere risposta. A quel punto, sempre i familiari, hanno lanciato la richiesta di aiuto e contemporaneamente hanno iniziato le ricerche aiutati anche dal cellulare acceso dell’anziano. Le continue chiamate e lo squillo del telefono, hanno infatti condotto i familiari a fare la tragica scoperta. Libbinori era scivolato al di sotto di una scarpata laterale alla strada che stava percorrendo. Il cagnolino gli era vicino, ma lui non dava segni di vita. Il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso, già sul posto, nulla ha potuto fare se non costatare il decesso dell’uomo. La salma è stata riconsegnata alla famiglia che potrà procedere con la cerimonia funebre.

Paola Pieragostini