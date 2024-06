Strumenti antichi e voci al concerto in basilica

Per la festa europea della musica, presso la Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti (nella campagna di Casette d’Ete), sarà proposto un raffinato e originale concerto con la musica nella Roma di Sisto V al tempo di Andrea Bacci. Protagonista sarà il sestetto dei ‘Furiosi affetti’, orchestra barocca di Roma che, appunto, si esibirà in un concerto per strumenti antichi e voce. Una vera ‘chicca’ per appassionati e semplici curiosi, che potranno approfittare di una esibizione suggestiva, in uno scenario unico e dall’acustica perfetta quale è la Basilica di Santa Croce. Organizza l’Accademia Organistica Elpidiense che, come tradizione, non fa mai mancare una iniziativa di particolare pregio per la Festa Europea della Musica e, quest’anno, ha voluto abbinare questa ricorrenza alle celebrazioni per il quinto centenario della nascita del Bacci che, di Sisto V, fu archiatra. Il concerto è frutto di un’attenta ricerca nelle fonti musicali del tempo, con brani di autori da riscoprire come Giulio Caccini, Giovanni Maria e Giovanni Bernardino Nanino, Lorenzo Allegri e Francesco Soriano. Tutti studiosi ed esecutori di musica antica i componenti del sestetto: Nina Taddei (flauto dolce), Susanna Pisana (violino); Giorgio Bottiglioni (viola da braccio), Serena Seghettini (viola da gamba), Olena Kurkina (liuto). Soprano: Sofya Yuneeva. Il concerto è organizzato col patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco, Sant’Elpidio Jazz e Associazione Santa Croce. Ingresso libero. Al termine visita della Basilica.