Strutture e centri sportivi. Il piano di investimenti

Un piano di investimenti per le strutture sportive, per accompagnare il futuro dei giovani. È l’idea dell’assessore al bilancio Alberto Maria SCarfini che ha spiegato come si arriverà nel 2024 ad una serie di azioni ed interventi che riguarderanno in particolar modo la parte outdoor delle varie strutture cittadine, uno step che arriva dopo che in questi anni molti lavori si sono svolti all’interno delle stesse, migliorandone comfort, servizi e accoglienza allo scopo di essere impianti all’altezza, moderni e funzionali alle società e alle associazioni che ogni giorno le frequentano per allenamenti, competizioni, svago e tempo libero.

Nel dettaglio, il piano di investimenti vedrà per esempio la realizzazione del campo sintetico al Tirassegno, a Capodarco, ai Palazzi Santarelli nel quartiere Santa Caterina ed al campo più piccolo esistente a San Claudio. La grande novità riguarda l’assegnazione di ben 700 mila euro di fondi del dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei Ministri per campo e spogliatoi del campo da rugby a Marina Palmense e per l’illuminazione a led per il campo da calcio "Stanghetta".

"Un risultato importante, innanzitutto, il finanziamento ottenuto di 700 mila euro proprio per far ripartire una grande tradizione qui come il rugby, ha commentato il sindaco Paolo Calcinaro, in complesso si tratta di uno sforzo rilevante dell’Amministrazione per far rigenerare - dove è passato troppo tempo - strutture importanti di quartiere nei prossimi due anni e ridare campi sintetici rispetto a quelli esistenti che verranno rigenerati, come è accaduto ad esempio con quello dell’Afc Fermo. Un nuovo campo permetterà, ad esempio, una struttura più stabile a realtà come quella del Tirassegno e una "casa fissa" per le giovanili della Fermana. Si tratta in complesso di un disegno strategico che riguarda le strutture all’aperto, dopo che ci siamo concentrati a realizzare nuove palestre e sono già quattro quelle nuove realizzate dall’Amministrazione in questi anni, comprese quelle che stanno sorgendo a Marina Palmense e a Tre Archi-San Tommaso".

Secondo Scarfini sono scelte importati e doverose, per sostenere la pratica sportiva e le tante associazioni attive: "Lo sport è motivo di crescita e le risorse previste dal bilancio di previsione soprattutto per l’outdoor fa sì che gli impianti esistenti si rinnovino e siano sempre più moderni e rispondano meglio alle esigenze di chi li pratica. Si tratta di interventi in particolare spalmati sui due anni che tengono conto sia della riqualificazione outdoor che delle normali manutenzioni e attenzioni alle strutture tutte che abbiamo sempre avuto e continueremo ad avere. Inoltre continueremo a definire con il Ministero dell’Interno i rapporti per la gestione dell’ex Cops, anch’essa importante struttura per lo sport cittadino".