Studente e ciclista: lo strazio degli amici

Franco Mazelli aveva festeggiato la maggiore età da pochi mesi, frequentava il quarto anno al polo scolastico ‘Urbani’, nella sede di Porto Sant’Elpidio, indirizzo enogastronomico, dove aveva scelto di specializzarsi in servizio di sala. Un bravo studente, un ragazzo come tanti, di quelli che si fanno ben volere per il loro carattere e per la disponibilità verso gli altri, e che sono circondati da amici. Amava la bicicletta e qualche amico, ieri, ricordava con nostalgia mista a tristezza, quanto andavano a pedalare insieme. La notizia della disgrazia avvenuta nella zona industriale è piombata come un macigno in città e, avuta la certezza che si tratta proprio di quel Franco, coetanei che conoscevano Franco si sono chiusi in un doloroso silenzio, sconvolti e attoniti per una morte che, a 18 anni, si capisce poco e si accetta ancora meno soprattutto se si tratta di qualcuno che si conosce, con cui si sono condivisi momenti di allegria e spensieratezza. La famiglia Mazelli abita nel quartiere Marina Picena, i genitori di Franco sono di origine albanese, ma vivono da sempre in Italia, a Porto Sant’Elpidio e qui è nato il loro secondogenito (nella famigliola c’è anche una figlia ventenne). Sono persone conosciute, che fanno parte a pieno titolo della comunità e ieri il loro dolore è stato condiviso da tutti, in città: dagli amici di Franco, dai loro genitori che facevano fatica a parlare per il groppo in gola che bloccava ogni parola. Infinite le espressioni di cordoglio veicolate attraverso i social, verso questo ragazzo dalla faccia pulita, che si stava preparando al suo futuro mentre un destino malvagio decideva diversamente. I funerali non sono stati ancora fissati in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e del rilascio della salma al dolore della sua famiglia.

m. c.