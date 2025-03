Studente pestato al terminal: "E’ solo la punta dell’iceberg"

In relazione all’episodio di bullismo avvenuto nei giorni scorsi al Terminal degli autobus, a cui hanno assistito attonite decine di persone, l’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato, esprime ancora una volta la propria preoccupazione per quanto accaduto e per il susseguirsi di aggressioni a danno degli autisti, dei controllori, dei mezzi pubblici e degli utenti. A farsi portavoce del senso di insicurezza è Andrea Matè, che sottolinea come Usb abbia più volte denunciato tutti gli avvenimenti, cercando di coinvolgere i soggetti interessati, quali la prefettura, la Provincia, i Comuni, e chiedendo di prendere parte fattivamente agli incontri per la sicurezza pubblica. "Quanto accaduto nei giorni scorsi – spiega Matè – ai danni di un ragazzo che stazionava davanti al terminal, che è stato pestato violentemente, è solo la punta di un’escalation di violenza che stiamo segnalando da almeno un paio d’anni. Gli episodi si susseguono alle fermate dei mezzi ma anche sugli autobus e mettono a rischio l’incolumità degli utenti e dei lavoratori. Riguardo al fatto specifico dell’aggressione da parte del "branco", a nome di tutto il sindacato voglio esprimere la mia solidarietà al giovane studente e alla sua famiglia". Matè parla poi del clima teso che si è creato tra i giovanissimi e anche tra autisti e controllori: "E’ di appena due settimane fa il lancio di una pietra contro il parabrezza di un mezzo pubblico, danneggiandolo. Il motivo? Il ragazzo aveva perso l’autobus e se l’era presa con l’autista che solo per fortuna è rimasto illeso. C’è poco da stare tranquilli, e siamo fortemente preoccupati per il personale e per i passeggeri, dopo gli ultimi episodi accaduti a bordo e alle fermate degli autobus. Non bastavano gli schiamazzi, i litigi, i danneggiamenti ai mezzi, gli insulti al personale viaggiante e ad altri passeggeri. Adesso, si è davvero superato il limite, fuori e dentro i mezzi pubblici dove avvengono aggressioni al personale e agli utenti. Il pestaggio al ragazzo sarebbe potuto capitare anche su un autobus e in quel caso è difficile immaginare come sarebbe andata a finire. Se pensiamo che all’interno dei mezzi pubblici sono state rinvenute siringhe usate e che se il personale o gli utenti provano ad intervenire vengono minacciati o aggrediti, allora vuol dire che siamo al limite. Inutile elencare tutti gli episodi che sono decine e decine: è chiaro che la situazione è diventata pesante e insostenibile per tutti, sia per gli autisti che per i bigliettai e gli utenti".

Fabio Castori