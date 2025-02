Studentesse speciali al Beer and Food

Ancora una volta, si sono distinti gli studenti speciali dell’alberghiero Tarantelli - Urbani, sede di Sant’Elpidio a Mare, in una competizione nazionale. Stavolta il ‘Contest Ragazzi Speciali si è tenuto a Rimini Fiera, durante i campionati italiani della cucina italiana che si sono svolti nel corso della fiera Beer and Food Attraction. A rappresentare la regione Marche, c’erano due studentesse del ‘Tarantelli’, Alice Tofoni e Rim Moustain (classe 5, indirizzo Enogastronomia) preparate dai professori Andrea Rossi e Stefania Boccaccini. La squadra è stata selezionata attraverso il concorso organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi Marche Contest Ragazzi Speciali, cui hanno partecipato vari Istituti alberghieri delle Marche. Le studentesse hanno presentato la ricetta ‘Baccalà ai quattro presìdi’, un piatto che ha saputo valorizzare i prodotti tipici del territorio: mela rosa e pecorino dei Sibillini, anice verde di Castignano e farina di Jervicella. Ad accompagnare e sostenere le ragazze durante la competizione sono stati i professori Enrico Maria Rimbano e Cinzia Mazzaferro. "Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto dalle due studentesse – il commento della dirigente scolastica, Laura D’Ignazi – e per il lavoro collegiale svolto dal corpo docente dell’indirizzo Enogastronomico per preparare le alunne. Altra iniziativa per 26 studenti dell’Ite (anche di Montegiorgio) e dell’Enogastronomico: hanno raggiunto Antibes e partecipato a uno stage linguistico presso Le Centre International d’Antibes. Un’esperienza altamente formativa sul piano personale e didattico (sono stati accolti dalle famiglie del posto), arricchita da un programma intenso di visite guidate, non solo nella città di Antibes, ma anche presso celebri località limitrofe, accompagnati dalle professoresse Loretta Lucioli e Tania Filippi.