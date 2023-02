Studenti a confronto con il senatore Menia

In occasione del Giorno del Ricordo, gli studenti dell’istituto professionale ‘Tarantelli’ hanno incontrato il senatore Roberto Menia, padre della legge che ha istituito la ricorrenza del 10 febbraio, voluta per non disperdere la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. L’appuntamento elpidiense è rientrato fra i 30 organizzati in giro per l’Italia nella consapevolezza che solo la conoscenza permette la crescita di una comune memoria nazionale nel senso della pietas e dell’onore verso le vittime.

"I fatti storici che qualcuno continua ancora a mettere in discussione, giustificare o negare – è stato detto nel corso della mattinata svoltasi al ‘Cicconi’ – devono essere parte di un nuovo percorso di consapevolezza per tutti gli italiani". All’incontro erano presenti, oltre ai referenti della scuola, a partire da Franca Romagnoli, il sindaco Alessio Pignotti, il vice Roberto Greci, il consigliere regionale Andrea Putzu, i consiglieri comunali Antonietta Schipani e Gionata Calcinari e il presidente della provincia, Michele Ortenzi.