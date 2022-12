Studenti attori sul palco di Montegiorgio

Il teatro si trasforma in un progetto formativo che ha divertito e catturato l’attenzione degli studenti del liceo scientifico e dell’istituto tecnico economico Medi di Montegiorgio. Si è concluso al tetro Domenico Alaleona con lo spettacolo ‘Chi è di scena’ il progetto di recitazione che ha coinvolto alcuni studenti dell’istituto superiore guidati da Francesco Facciolli, attore e regista che lavora con i ragazzi di molte scuole del territorio, che ha offerto ai protagonisti l’opportunità di socializzare, avvicinarsi alla recitazione a gestire emozioni e movimenti. Gli studenti hanno messo in scena il frutto di un laboratorio teatrale svoltosi in circa due mesi e finanziato dal Miur, dimostrando grande disinvoltura. Per l’occasione i giovani protagonisti hanno riadattato opere celebri di Dickens, Antigone, Sofocle, Shakespeare, Pirandello e Beckett, utilizzando piccoli frammenti delle loro opere. I giovani attori da questa esperienza hanno imparato il valore del sentirsi parte di un gruppo, di aiutarsi e di sostenersi nei momenti di difficoltà e di ridere insieme nei momenti di gioia. La capacità di sostituire all’ultimo momento una compagna infortunata è stata la prova inconfutabile di questo. Entusiasta tra il pubblico la dirigente scolastica Laura D’Ignazi, la prima a credere che la vera forza dell’Iiss ‘Carlo Urbani’, di cui questi ragazzi fanno, sia l’amore rivolto agli studenti, lo stimolo costante a cui vengono sottoposti dai docenti e la fiducia a loro accordata, dentro e fuori le aule scolastiche.

a. c.