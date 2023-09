Studenti del classico in Germania

Uno scambio che è un incontro di crescita e formazione, dentro un abbraccio tutto europeo. Sono partiti per la Germania i ragazzi del liceo classico Annibal Caro, in visita a Rothenburg ob the Tauber, ospiti dei loro coetanei tedeschi che lo scorso aprile sono stati a Fermo: momenti di amicizia ma soprattutto di formazione, di scambi di idee, di dialoghi inglese e confrontare metodo di studio. I ragazzi del liceo Reichsstadt-Gymnasium di Rothenburg hanno accompagnato i fermani in visita al centro storico medievale della città, al museo medievale dei crimini e della valle del Tauber, con la gita a Würzburg lungo fiume. C’è stato modo di incontrare il vicesindaco della città, prima di riprendere i gruppi di lavoro degli studenti con gli insegnanti del liceo tedesco Julian Schilling e Katharina Augustin insieme con i docenti fermani Francesca Ferri e Luca Lattanzi, per un’amicizia che davvero costruisce l’Europa.