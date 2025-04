Studenti e imprese si incontrano

I tavoli allestiti nell’aula magna del polo ‘Urbani’ erano stati predisposti per facilitare l’incontro e la conoscenza tra imprese e studenti delle classi terminali del polo ‘Urbani’, soprattutto dell’indirizzo enogastronomico, che hanno potuto approfittare di queste occasioni utili in vista della ricerca di un lavoro. La seconda edizione del Recruiting Day, da questo punto di vista, è stata proficua ma decisamente utile anche grazie alla presenza di personale dei Centri per l’Impiego di Fermo e Civitanova Marche. La dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, il professore Pierpaolo Piermarini, i tutor scolastici, le responsabili e i funzionari dei Centri per l’Impiego hanno collaborato all’ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione di questa seconda edizione, accompagnando i ragazzi anche nella redazione del curriculum vitae e nella preparazione ad affrontare colloqui di lavoro. È stato un momento di crescita per gli studenti che hanno potuto sostenere colloqui conoscitivi con aziende dei diversi settori coerenti con gli indirizzi di studio dell’Urbani (cucina, sala, pasticceria e bar). Le aziende partecipanti erano state invitate dai Centri per l’Impiego, avevano richieste di personale attive e l’interesse e la partecipazione consapevole degli studenti alle attività della giornata sono stati la testimonianza di un elevato livello di soddisfazione. Non solo: gli studenti hanno potuto approfondire tematiche su mobilità transnazionale e contrattualistica con laboratori mirati tenuti dagli esperti Eures del Centro per l’Impiego civitanovese. La numerosa partecipazione delle aziende e la loro soddisfazione è stata la conferma dell’importanza di simili occasioni.

m.c.