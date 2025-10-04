Studenti e lavoratori in piazza: "Basta spendere soldi in armi"

Chi ha scelto di esserci ha rinunciato a parte del proprio stipendio, ha sacrificato un giorno di scuola non per fare vacanza ma per prendere posizione, in un tempo fatto della storia con S maiuscola. È partito alle 7,30 il corteo che ha preso le mosse dal Terminal per arrivare a Piazzale Azzolino e poi in piazza, c’erano i lavoratori della Cgil ma non solo, tanti insegnanti, molti semplici cittadini che vogliono restare umani, gli studenti fermani a parlare, intervenire, tenere cartelli che si leggano bene e parlino di un vento che non si può fermare. La Rete degli studenti medi ha preso la parola, per spiegare la necessità di ‘bloccare tutto’: "Non siamo orgogliosi di essere parte di un Paese che spende in armi più di quanto investa nella scuola. In questo momento, in modo completamente illegittimo, la marina israeliana ha arrestato gli attivisti della Global Sumud Flotilla in acque non israeliane e li ha condotte in un porto israeliano. Hanno abbordato le navi armati per bloccare una missione pacifica e nonviolenta, che ha il solo scopo di aprire un corridoio umanitario e liberare la Striscia di Gaza dall’assedio. Chiediamo prese di posizione serie da parte di tutte le istituzioni, in primis le scuole. Siamo stati al fianco del sindacato dei Lavoratori e non solo, per condannare gli abusi che le forze israeliane stanno compiendo sotto l’impunità generale nei confronti di chi è partito per la spedizione umanitaria, tra cui nostri connazionali. Noi studentesse e studenti non rimarremo in silenzio di fronte all’ennesima violazione di diritti umani che Israele sta compiendo nei confronti del popolo palestinese e di chi è partito per aiutarlo".

Giuseppe Santarelli, segretario regionale Cgil, ha ribadito la legittimità dello sciopero generale proclamato dal sindacato: "Un’aggressione contro navi civili che trasportano cittadini non è un incidente, è un fatto di grande gravità. E’ un colpo all’ordine costituzionale che ha impedito un’azione umanitaria e solidale verso la popolazione palestinese, sottoposta dal governo israeliano a una vera e propria operazione di genocidio. E’ un attacco diretto alla sicurezza dei lavoratori e dei volontari imbarcati". Un momento di grande commozione e intensità c’è stato giovedì sera, sotto le finestre dell’ospedale Murri, dove si è accesa una luce su tutte le vittime di Gaza, sui nomi di tutti i sanitari che sono rimasti uccisi provando a curare chi soffre. Una situazione che ha risvegliato le coscienze e che oggi va oltre ogni parte politica e tocca il cuore stesso degli esseri umani e di questa umanità ferita.

Angelica Malvatani