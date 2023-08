Studenti e prof del Classico a Sarsina

Incontrare il teatro dove è nato, respirare la stessa aria che hanno avuto intorno gli autori latini, per rendere la cultura qualcosa di vivo. È l’esperienza vissuta da alcuni studenti del liceo classico Annibal Caro a Sarsina, paese natale di Plauto, dove ogni anno si organizza un prestigioso festival teatrale proprio nel nome del commediografo romano. Simona Goldoni, insegnante del liceo fermano, insieme con i colleghi Luca Lattanzi, Marianna Scarella, Massimo Cupelli e Francesca Ferri, hanno accompagnato una trentina di ragazzi di diverse classi, per visitare il paese, in provincia di Forlì-Cesena, e assistere in serata alla commedia ‘Menaechmi’, per il festival che ha la direzione artistica dell’attore Edoardo Siravo. I ragazzi hanno anche incontrato l’assessore alla cultura di Sarsina, Filippo Collinelli, il quale li ha voluti ospitare per una visita guidata gratuita al Museo archeologico nazionale della città, che custodisce testimonianze notevoli di età romana. Bellissima esperienza per i ragazzi che davvero si sono sentiti immersi in un’atmosfera magica, la giornata si è conclusa con lo spettacolo, che si è tenuto all’arena plautina, a Calbano, a circa un chilometro da Sarsina, per un momento di grande divertimento all’insegna dell’ottimo teatro. Spiegano i docenti: "È una iniziativa che ripetiamo ogni anno, con l’appoggio del dirigente Piero Ferracuti e la disponibilità di tanti colleghi, per offrire ai ragazzi un’esperienza unica nel suo genere. È la cultura che davvero si fa vita sotto i loro occhi e ne hanno davvero goduto, in una serata calda ma molto piacevole che difficilmente dimenticheranno".